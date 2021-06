Rafael Amaya confiesa por primera vez qué lo orilló a caer en adicciones

Después de sus breves acercamientos con la prensa y tras firmar su contrato con Telemundo, Rafael Amaya ha dado su primera entrevista más sincera donde abrió por primera vez su corazón.

Fue durante la transmisión del programa matutino ‘Hoy Día’, en la que Rafael Amaya acudió como invitado especial y habló francamente de sus adicciones y ante la pregunta si se dejó llevar por el personaje el actor respondió.

“No, no fue el personaje, fui yo, la decisión fue mía, no era Aurelio. O sea nos entrenan para dejar el personaje en el clóset, o como (si fuera) quitarse los zapatos o cuando te bañas, y ya está. Pero sí me dejé llevar por muchas cosas, como la banalidad, materialismo, el ego, el vanagloriarse”, explicaba Amaya cuando fue interrumpido.