Piden que se aplique Ley Olimpia al influencer César Pantoja

Esta mañana el nombre del influencer César Patoja, hermano menor del realizador de contenidos Juan de Dios y cuñado de Kimberly Loaiza, debido a que lo acusan de pedirle fotografías a una menor de edad y han pedido que se le aplique la Ley Olimpia.

Fue a través de un vídeo realizado a través de TikTok donde la usuaria Ale Castellanos denunció a César Pantoja por pedirle fotografías a una niña de 12 años. En el vídeo se aprecian las pruebas que consisten en capturas de pantalla y notas de voz exhibiendo al también YouTuber de 18 años, además se protegió la identidad de la joven afectada.

“TikTok me quiere silenciar y no me voy a dejar. ¡Cesar Pantoja le pidió fotos a menores de edad, niñas de 12 años! Hagamos tendencia #cesarpantojaacosador. Todas las pruebas están en mi Instagram (@janiz_cs) o en mi TikTok (@alecastellanos2)”, compartió Ale Castellanos en Twittter.