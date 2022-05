Pepe Aguilar estrena TikTok con fuerte advertencia a sus seguidores

El interprete ha sabido cómo mantenerse vigente a través de las redes sociales y aunque se había resistido a incursionar en TikTok, no pudo hacerlo por más tiempo y hace unos días compartió su primer video en la plataforma con un sarcástico mensaje.

En el video, Pepe Aguilar comenzó a burlarse de los treitañeros que ya cuentan con su cuenta de TikTok.

“Hola ¿cómo están? Yo estoy aquí solamente para decirles que me choca ver a gente mayor de 30 años queriéndose hacer el chistosito en TikTok. Nada más, esta es la primera amargura, porque de eso se va a tratar mi cuenta aquí, de ser amargo, así que no se vayan a asustar ni sacar de onda, si derrepente les checa una de las tarugadas que digo, como dice mi querido Diego Dreyfus si te choca te checa, y se la voy a agarrar esa frase, digo se la voy a tomar prestada, no se la voy a agarrar, esa es otra cosa, bienvenidos a TikTok”, señaló el interprete.