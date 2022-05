Pepe Aguilar habla por primera vez de la polémica de Ángela

El pasado mes de abril Ángela Aguilar se vio envuelta en una polémica debido a que se hizo pública su relación que mantenía con el compositor Gussy Lau, sobre todo por que le lleva 15 años a la joven cantante, quien mandó un mensaje en redes sociales sobre lo vulnerable que se sintió.

Aunque la familia Aguilar se mantuvo lejos de reflectores y han evitado hablar del tema, en una reciente entrevista para el programa ‘Ventaneando’ donde Pepe Aguilar promociona su más reciente material discográfico, no pudo evitar los cuestionamientos al respecto.

“Pues si yo creo que te gustaría saber a ti y a mucha gente, pero esas son cosas solamente familiares”, respondió con una risa burlona, “esta es una situación familiar y como familia se arreglaron. Mira el ejemplo que yo he dado es mi manera de educar y repito las situaciones ahora son públicas como nunca en la vida, es parte del juego, pero también en determinado momento somos una familia más allá de eso. Yo amo a mis hijos y somos humanos, entonces humanamente hay que tomar las cosas; antes que ser cantantes, profesionales de la música somos humanos y como tal se arreglan las cosas”, expresó un poco molesto.

El interprete no descartó que en algún momento hablen sobre este romance, pero por el momento explicó no lo considera necesario, pero agradeció por las muestras de cariño que ha tenido el público con él y su familia, finalmente al preguntarle sobre cómo es como suegro, el interprete no dudó en expresar: “depende del pinche yerno”, sin embargo, explicó que a quienes elijan sus hijos él no puede hacer nada pues ya están grandes para tomar sus decisiones.

Pepe Aguilar manda mensaje tras las fotos de Ángela y Gussy Lau