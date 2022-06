Paulina Goto demandará al conductor privado que la puso en riesgo

Fue a mediados del mes de mayo cuando la actriz dio a conocer el aterrador momento que vivió a bordo de un automóvil que pidió a través de una aplicación y en la que tuvo que salir del vehículo en movimiento, después de que el conductor no le permitiera bajar y cerrara las ventanas.

Después de casi cuatro semanas, la actriz ha compartido a través de su cuenta oficial de Twitter un comunicado donde reveló que denunciará al conductor que la hizo sentir insegura al no permitirle bajar de la unidad mientras viajaba.

De acuerdo al escrito, al no tener respuesta adecuada a través de la app de taxis, decidió denunciar los hechos ante las autoridades. La actriz explicó que cuando puso su queja en la aplicación, le respondieron que se trató de un malentendido.

View this post on Instagram

“Uber desafortunadamente determinó que toda la situación se debió a un ‘desafortunado malentendido’, por ende, el conductor que me hizo sentir sumamente insegura, y sobre todo, incómoda, no sufrirá consecuencia alguna”, se lee en el comunicado, además agregó, “si Uber hubiera tomado con absoluta seriedad este suceso, ‘como dicen haberlo hecho’, el conductor, cuando menos, ya no seguiría prestando sus servicios en esta plataforma, principalmente para garantizar la seguridad y bienestar de otras personas que pudieran sentirse”, relató la actriz.