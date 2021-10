Paola Rojas rompe en llanto durante ‘Netas Divinas’

Paola Rojas siempre ha demostrado ser una de las famosas más fuertes y queridas de la televisión mexicana y recientemente confirmó que esa imagen de su fortaleza llega a cansarla en ocasiones.

A través de ‘Netas Divinas’ la conductora relató que desde hace mucho tiempo no se ha permitido verse vulnerable ante las cámaras y no pudo evitar llorar por confirmar que es un mecanismo de defensa.

“Me doy cuenta de que el mundo me percibe como muy fuerte, siempre he dado esta imagen de la viejota, sí; pero también, lo confieso y me cuesta, es un mecanismo de defensa”, declaró.