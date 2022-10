Paola Durante fue víctima de una estafa y pierde todos sus ahorros

La famosa modelo y conductora Paola Durante, quien estuvo vinculada en la trágica muerte de Paco Stanley, compartió con sus seguidores que fue víctima de una estafa y perdió los ahorros de toda su vida.

Por medio de su cuenta verificada de Instagram realizó una transmisión en vivo, donde contó que todo inició con un extraño depósito que recibió en su cuenta bancaria, posteriormente le hicieron una llamada telefónica de su banca.

Paola Durante con lágrimas en los ojos, contó que tras recibir la supuesta llamada de su banco devolvió el dinero que recibió pero posteriormente le vaciaron completamente la cuenta. El clip fue recuperado por el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante,.

“Me sacaron todo mi dinero del banco, me robaron todos mis ahorros. Ya metí mi reporte a Banamex, yo no sé si me van a ayudar o no. No me gusta subir cosas cuando estoy vulnerable o cuando estoy mal, pero solo quiero contarles que tengan mucho cuidado, los estafadores están peor que nunca”, contó la modelo.