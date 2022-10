La hermana de Amaia Montero rompe el silencio

Después de que Amaia Montero preocupara a sus seguidores por su salud mental, medios de comunicación intentaron ponerse en contacto con su hermana Idoia Montero, aunque en su momento evitó hablar al respecto, las especulaciones comenzaron a crecer y comenzaron a correr los rumores sobre la desaparición de la cantante.

Por lo que Idoia decidió romper el silencio y hablar de la salud de su hermana, asegurando que Amaia no está pasando por su mejor momento.

La imagen que colgó Amaia despertó las alertas entre sus seguidores pero hasta ahora su hermana ha hablado al respecto.

“Amaia no está pasando por su mejor momento”, dijo la hermana de la cantante, para el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, tras ser cuestionada sobre la actividad de Amaia en sus redes, a pesar de ofrecer estas declaraciones dejó claro que ella no es la representante de la cantante de 46 años y no es la persona ideal para responder sobre la salud mental de su hermana.

A pesar de las especulaciones el diario El Español, reveló que fuentes cercanas a la cantante aseguran que “se encuentra arropada sobre todo, por su hermana Idoia y su madre, Pilar Saldías. Ellas son su núcleo duro y su sostén, pero no son las únicas”, además cuenta con un sólido círculo de amistades que están a su lado en las buenas y las malas.

Revelan que Amaia Montero está desaparecida