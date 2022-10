Banda MS estrena el corrido “141”, para el videojuego ‘Call of Duty: Modern Warfare II’

La Banda MS estrenó el corrido “141”, que es especial para el videojuego ‘Call of Duty: Modern Warfare II’, que se convertirá en la primera canción regional mexicana en aparecer en la serie de videojuegos.

Además se ha dado a conocer que “varias” versiones de la canción se escucharán en distintas partes del juego. De acuerdo a Billboard, “141” está inspirada en los miembros de la ‘Task Force 141’ y el soldado Alejandro Vargas, de las Fuerzas Especiales Mexicanas, además está vinculada al argumento del videojuego de disparos en primera persona.

E videojuego ya había colaborado con músicos latinos, recientemente fue con Ozuna, pero ésta es la primera vez que la franquicia de videojuegos desarrollada por ‘Infinity Ward’ y publicada por ‘Activision’ hace esta colaboración con un artista del regional mexicano para colaborar en una nueva canción para una de sus series.

“Es un gran paso para el juego y la comunidad queríamos contar la historia de Task Force 141 de una manera única, y creemos que la canción va a la esencia misma de los personajes y la historia que estamos contando con Modern Warfare II”, dijo Rodrigo Pérez, gerente senior de franquicias de ‘Call of Duty’ para América Latina.

Para la Banda MS, “141” no sólo es su primer corrido después de 10 años, sino también una oportunidad para destacar su música de banda tradicional a escala mundial. Sobre su participación en el videojuego “Call of Duty”, Oswaldo Silvas, vocalista de Banda MS, indicó que “el equipo de la franquicia encargado de Latinoamérica está formado por mexicanos con profundo amor y respeto por la cultura, así que juntos nos aseguramos de que la canción se abordara de manera correcta”.

“Como mexicanos todos en la banda, estamos orgullosos y contentos de la forma en que se representa a México en Call of Duty: Modern Warfare II y de que ‘141’ sea parte del ADN del juego”, agregó el cantante. La última versión del videojuego, “Call of Duty: Modern Warfare II” estará disponible para su compra el 28 de octubre en PS5, PS4, Xbox Series X | S, PC y Xbox One.