Cynthia Klitbo responde con indirectas a Niurka Marcos y Juan Vidal

A pesar de que Cynthia Klitbo había decidido no hablar más de Juan Vidal, por medio de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram lanzó una serie de indirectas para responderle, no solo al dominicano, también a Niurka Marcos.

Aunque nunca mencionó sus nombres Cynthia recalcó que está enfocada en sus proyectos y en su carrera, además agradeció el apoyo que ha recibido a través de sus redes sociales.

“42 años de trabajo no se tumban tan fácilmente, es fácil decir que una persona tiene, consume, hace, pero 42 años de carrera de artística no se hacen ni entre drogas ni entre alcohol, fiestera, hijole me encanta la fiesta, aunque en este momento decidí evitar cualquier tipo pues no de fiesta, pero yo creo que quiero estar más cerca de dios y la próxima persona que llegue a mi vida, quiero que sea una persona sana, estoy haciendo todo lo posible por ser una persona sana, para callarle la boca a otras personas”, expresó Cynthia.