Niurka confirma separación con Juan Vidal y lo llama hueco

Esta semana se dio a conocer que Niurka Marcos y Juan Vidal habían terminado su relación, aunque en su momento la vedette había dado sus primeras declaraciones afirmando que ella estaba enojada con el dominicano y hasta lo había bloqueado de redes sociales, ahora ha confirmado que el truene es definitivo.

Sin vuelta de hoja

Niurka aseguró durante una entrevista que ofreció a los medios de comunicación que definitivamente terminó con Juan y aunque confesó que lo sigue amando no podía seguir con él, pues lo llamó tóxico, narcisista y hasta hueco.

“Ya terminé con Juan, lo amo, pero es un imbécil, pero prefiero quitármelo de encima porque es muy tóxico”, señaló la cubana y agregó que no hay reconciliación, “no existe, no va a pasar, porque le dije tantos horrores, o sea te estoy ofendiendo para que me odies hasta la médula”, confesó.