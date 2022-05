Ninel Conde habla del los mensajes que publicó hija Sofía Telch

Fue la semana pasada cuando Sofía Telch publicó una serie de historias breves a través de su cuenta verificada de Instagram, justo el día de las madres, los cuales despertaron una serie de rumores sobre un distanciamiento con Ninel Conde.

Durante su presentación en el Estado de México, la actriz tuvo un encuentro con la prensa donde aclaró estos mensajes.

“Cada quien interpreta lo que quiere, ahí no dice el nombre de nadie y ni nada, ella es una niña muy inteligente, ella expresa su sentir a su manera, te repito no sabe cómo procesar ataques y ahí estoy yo para apoyarla y para ayudarla, es lógico que ella se saque de onda, pues que la injurien así no se vale, porque ella no es figura pública, es hija de dos artista, pero ni modo, ahí estamos sus papás para ayudarla”, expresó.

Además aseguró que no existe ningún distanciamiento con su hija, agregó que es muy tranquila, estudiosa, que tiene dos carreras y que está muy orgullosa de la mujer en la que se ha convertido, incluso dejó claro que a la joven no le gusta que la mencione en cámaras porque no le gusta el medio.

