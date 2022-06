Ninel Conde decide dejar de visitar a su hijo

Parece ser que los conflictos entre Ninel Conde y Giovanni Medina no tienen fin, después de que la cantante hiciera pública que no le dejaban ver a Emmanuel, el político no se quedó callado y decidió romper el silencio asegurando que es la madre de su hijo quien se ausenta de sus visitas establecidas por un juez.

Ahora Ninel ha aclaro que no asistió a la última reunión porque no ha sido en un lugar imparcial y decidió dejar de acudir a estas convivencias con su hijo hasta que un juez determine que estas visitas no sean ni en su casa ni en la de Giovanni.

“Estoy luchando para que se cambie la estrategia y podamos avanzar, así solo se ejerce cierta violencia vicaria… podría ser, no lo sé. Que el juez nos haga el favor de que se puedan llevar en el parque o en un lugar imparcial… seré la más feliz y la primera en estar ahí, mientras tanto, no se va a seguir dando esta situación”, explicó a ‘Ventaneando’.

Mientras no se cambien los lugares para una visita imparcial, Ninel Conde dejó claro que no piensa seguir presentándose al lugar en el que no la dejan entrar, pues asegura que han inventado una realidad alterna a la que ella vive, por otro lado, le cuestionaron sobre las fotografías que se tomó Giovanni para una revista y respondió.

“Ni él ni yo podemos exponer al niño legalmente, no sé de que privilegios goce” reveló.

Ninel Conde desmiente a Giovanni Medina