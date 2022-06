Le avientan hielos a Christian Nodal durante concierto y los corre

El cantante de música regional mexicana sigue causando polémica, después de su enfrentamiento con J Balvin, el interprete fue visto con la rapera argentina Cazzu de manera romántica, incluso aseguran que uno de sus tatuajes se lo hizo en honor a la interprete.

La última de sus polémicas se debe un retraso en uno de sus conciertos en Bolivia, ya que a Nodal le arrojaron hielos en pleno show, razón por la que explotó en contra de las personas que tuvieron esta acción en su contra y los corrió del espectáculo.

De acuerdo a testigos, Christian salió a cantar tarde y algunos asistentes le aventaron hielos. En redes sociales circulan varios videos del momento exacto en el que el cantante sufre el ataque y completamente molesto exigió que los sacaran y les devolvieran sus entradas.

“Sácalos a la chingada y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando… respeten por favor”, señaló Nodal, quien canceló recientemente una presentación en La Paz por incumplimiento de contrato.