Ninel Conde acusa a Giovanni Medina de ‘envenenar’ a su hijo

La actriz y cantante regresó a México después de una larga estancia en Estados Unidos donde vivió la fuga de Larry Ramos, quien es prófugo de la justicia y con intenciones de volver a ver a su hijo de manera presencial buscó la manera de que Giovanni Medina se lo permitiera.

‘El Bombón asesino’ explicó a la prensa que el juez le negó esta visita debido al comportamiento que ha presentado su hijo Emmanuel durante las videollamadas en las que el menor no muestra interés en hablar con su mamá.

Este jueves 21 de octubre el pequeño Emmanuel cumple años y Ninel tenía la esperanza de reencontrarse con él, sin embargo, no podrá hacerlo debido a la orden del juez y le suplicó a Medina que lo deje verlo.

View this post on Instagram

Ante esta situación, Ninel Conde aseguró que su hijo Emmanuel está ‘envenenado’ por Giovanni Medina y dejó ver que también podría haber tráfico de influencias, por la imparcialidad del juez que lleva su caso.

Ninel Conde agregó a sus declaraciones que la semana pasada Medina no se conectó ningún día de las vídeo llamadas programadas, pero si ella es quien falla, hace lo imposible porque todo mundo lo sepa.

View this post on Instagram

“Yo no sé si el juez, no me consta, pero, pues presuntamente haya recibido otra indicación, o haya recibido otra cosa. Todo lo que pido dice no, todo lo que el señor pide dice sí”, dijo Ninel Conde.