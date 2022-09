Natália Subtil responde a publicación que exhibió conversaciones con Mayer

La guerra de declaraciones entre Natália Subtil y los Mayer continúa, sobretodo con el actor y político, quien habría filtrado algunos chats y audios de WhatsApp que supuestamente prueban que Mori se hace cargo de su hija.

Estas conversaciones de WhatsApp fueron publicadas por la revista TVNotas y habrían entrevistado a una supuesta amiga cercana a Subtil, donde dejan mal parada a la modelo brasileña, sin embargo, Natália decidió responder asegurando que es un montaje y quieren limpiar su imagen.

“Yo no sabía no vi la revista, eso que pagan mi renta es muy fuerte, no sé no tengo ni palabras de lo que acabo de ver, no es verdad, nunca me depositan la renta”, explicó Natália Subtil en el programa ‘De primera mano’ y aseguró que tiene manera de demostrar que no pagan su renta.