Sergio Mayer Mori y su padre niegan versiones de Natália Subtil

Los dimes y diretes entre Natália Subtil, Sergio Mayer Mori y su padre continúan, a pesar de que el joven actor de 24 años ha querido mantenerse bajo mucha reserva sobre su vida privada, en sus encuentros con la prensa, niega las acusaciones de la modelo brasileña.

Este fin de semana se estrenó el musical que habría protagonizado Natália Subtil y en entrevista con los reporteros de espectáculos, Mori aseguró que siempre se ha hecho cargo de su hija Mila con quien mantiene una excelente relación.

“Yo sé lo que he hecho, yo estoy tranquilo por mi hija. Es mi vida privada, yo a diferencia de Natália por el bien de mi hija más que nada por respeto a ella, no pienso decir las cosas aquí, ya les he dicho que tarde o temprano todo saldrá a la luz, por eso yo estoy tranquilo, una vez más les repito, yo siempre he estado al pendiente de mi hija y creo que eso ha estado bastante claro”, detalló.