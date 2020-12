Miss Sonora denuncia el robo de un costoso bolso a manos de otra concursante de Mexicana Universal

Lupita Jones sigue rodeada de polémica, luego de que una de las concursantes de Mexicana Universal denunciara que sufrió un robo por parte de una de sus compañeras.

La concursante utilizó su cuenta de Instagram para denunciar el robo de un costoso bolso, de la marca Gucci, además de documentación importante y dinero.

Itzel Hernández, representante de Sonora ha llamado ladrona a Griselle Osuna, quien era Miss Baja California y todo este problema ha escalado de una forma que parece no tener fin.

“El 8 de agosto, fue la concentración del certamen de belleza de Mexicana Universal en Baja California y pues en el evento desapareció mi bolsa y pues ya, no supe más de ello. Hasta hace unos días cuando ella (Griselle) subió una foto donde aparece con una bolsa que, puede ser una coincidencia ¿verdad?, pero podía ser una coincidencia enorme, una en un millón”, declaró en su cuenta oficial de Instagram.

Cuando notó que el bolso era idéntico al suyo, envió un mensaje por privado a su compañera y aunque Griselle le mostró fotos del supuesto bolso, estas eran imágenes tomadas de la web y no directamente del bolso.

Tras la denuncia de Itzel, Mexicana Universal le pidió borrar la publicación, ya que Griselle tenía la razón y le pidieron dar una disculpa pública petición a la cual se negó.

Por su parte, Griselle subió un vídeo a su cuenta oficial de Instagram, donde mostró el supuesto bolso que habría robado y por supuesto, muchos confirmaron que no se trataba del bolso de Itzel.

“Como ustedes saben, esta semana ha surgido una situación, solo quiero decirles que me parece injusto y me resistí a tener que acreditar la propiedad de mis pertenencias por capricho, distorsión y mala voluntad de una persona. No creo que nadie esté obligado a demostrar la propiedad de nadie”, declaró Griselle.