‘Misión Imposible 7’ sufre nuevo retraso por otro caso de COVID-19

Las grabaciones de la séptima entrega de ‘Misión Imposible‘ se volvieron a retrasar debido a un caso de COVID-19.

Desde que inició el rodaje de ‘Misión Imposible 7’, tuvo varios retrasos durante la pandemia, ahora se ha dado a conocer que la filmación, suspendió operaciones en Londres hasta el próximo 14 de junio.

El caso positivo por COVID-19 dentro del equipo de trabajo fue dado a conocer por el portavoz de la productora Paramount por medio de un comunicado publicado por The Hollywood Reporter, donde aseguraron seguir con todos los protocolos de seguridad.

‘Mission: Impossible 7’ production shut down after at least one member on set tested positive for coronavirus. This comes months after audio leaked of Tom Cruise berating crew members for not following COVID-19 guidelines. #THRNews pic.twitter.com/nnDCT8H8gu

