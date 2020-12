Tom Cruise furioso con el staff de ‘Misión Imposible 7’

El actor amenazó a algunos trabajadores que no siguieron las medidas impuestas en el set de rodaje de la película ‘Misión Imposible 7’ en la que también es productor.

De acuerdo al portal Deadline, Tom Cruise estalló contra el staff de la filmación por violar los protocolos para evitar contagios por COVID, incluso el actor ha sido el responsable de diseñar los protocolos de seguridad para que todo el equipo regrese al rodaje tras la larga pausa que obligó a aplazar el estreno de la película.

Cruise se percató que dos miembros del equipo no estaban respetando la distancia, mientras revisaban unas imágenes frente a un ordenador y los amenazó: “No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca! Lo he dicho y ahora lo quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cerrar esta maldita película! ¿Se entiende? Si lo vuelvo a ver, están jodidos y despedidos”, gritó al resto del equipo del estudio que se ubica en Londres.