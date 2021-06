Un hombre le escupe a empleado de supermercado

En un vídeo que circula en redes sociales se aprecia cómo un hombre golpea en repetidas ocasiones a un empleado de un supermercado y termina esculpiéndole la cara y finalmente este responde con un golpe y lo noquea.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Englewood en Colorado, cuando un hombre con bermuda negra y sudadera café acorraló a un empleado contra los estantes de mercancía con un carrito de super.

Un testigo grabó la agresión del hombre que después de escupirle la cara al empleado quedó noqueado por un fuerte golpe que le propinó el trabajador a quien intentaron detener.

Por el momento se desconoce la razón por la que inició la discusión pero hay especulaciones que se trató de una falta a las medidas sanitarias del lugar por el cliente. La cadena de supermercado no ha emitido ningún comunicado sobre los hechos.

Englewood (Walmart) a rowdy customer got into a heated exchange with an employee and tried to run him over with his carriage, then spit on him. He is coshed at the end as well. pic.twitter.com/y0jwtujp62

— WOODSY IV (@IvWoodsy) June 3, 2021