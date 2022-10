Minnie West pide ayuda psiquiátrica tras la muerte de su mamá, Amparo Serrano

A mediados de agosto se dio a conocer la repentina muerte de Amparo Serrano, la empresaria creadora de la marca ‘Distroller’, quien murió por un accidente dentro de su propia casa, de acuerdo a una fuente cercana, Amparín se cayó del sillón elevador que tenía en su casa.

Dos meses después de la muerte de la artista de 57 años de edad, quien ha sufrido su pérdida es su hija, la actriz, Minnie West y recientemente anunció que atendería su salud mental pues no ha podido superar la muerte de su madre.

Fue a través de su cuenta verificada de Instagram que Minnie West compartió una publicación donde dio a conocer la noticia de su ingreso a un hospital psiquiátrico.

“Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días, a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mi me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental! Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda , yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola! y esto es mi último recurso, la salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla”, escribió en la descripción de la publicación.