Muere Amparo Serrano, la creadora de ‘Distroller’ a los 57 años de edad

La empresaria Amparo ‘Amparín’ Serrano perdió la vida después de un accidente automovilístico que la mantuvo hospitalizada durante tres días en un nosocomio de la Ciudad de México.

De acuerdo a los primeros reportes, la creadora de la famosa marca ‘Distroller’ fue ingresada de emergencia después del accidente. Lamentablemente su cuerpo no resistió y la tarde de este viernes se ha reportado su deceso.

Fue a través de sus ‘stories’ de Instagram, que Camila West, la hija de Amparo Serrano dio a conocer la muerte de su madre.

“Persona de una sola pieza, mi mamá. Desecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo, mamá. Que sin ti, esto no es vida, que se te conseda el milagro que les has dado dado tú a millones de personas”.