Revelan que Amaia Montero está desaparecida

Fue el pasado viernes cuando la cantante Amaia Montero preocupó a sus más fieles seguidores al compartir una fotografía en Instagram, en la que apareció sin maquillaje y despeinada, aunque en principio recibió halagos por no usar filtros, más tarde cuestionaron si en verdad se sentía bien.

Después de que una seguidora le preguntó directamente: “Hola reina, ¿cómo te sientes?”, y la cantautora respondió: “Destruida”. Por esta situación, el periódico español ABC intentó ponerse en contacto con Amaia, sin embargo, solamente tuvieron respuesta de la hermana de la artista.

“Aparentemente triste y preocupada, Idoia Montero, su hermana y asistente personal, se ha negado a dar ningún tipo de declaración acerca de la situación actual de la ex integrante de La Oreja de Van Gogh”, reveló el diario. “Los que sí han mostrado su parecer son sus acérrimos (fanáticos), quienes han inundado su muro de Instagram con mensajes brindándole su apoyo”,a agregó el medio español.

Amaia Montero había compartido la fotografía con este mensaje el cual fue detonante para que sus seguidores se preocuparan: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Por otro lado el programa español ‘Fiesta’ contactó a Marcelo Vaccaro, el productor musical de la cantante, quien al ver lo que sucedido, pensó que habían hackeado su cuenta, además recibió una llamada pérdida de Amaia a las cuatro de la mañana, posteriormente, Marcelo no logró ponerse en contacto con Amaia, y actualmente no conoce su paradero actual.

“Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing. (Sentimos) mucha precaución porque estamos con un tema delicado de salud”, expresó el periodista Aurelio Manzano al respecto pues a principios de mes la cantante anunció el lanzamiento de un nuevo material con el siguiente video.

Amaia Montero preocupa a sus fans por publicar esta fotografía en Instagram