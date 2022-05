Millie Bobby Brown sorprende con radical cambio de look

Definitivamente Millie Bobby Brown no es la misma pequeña que protagonizó ‘Stranger Things’ y durante la premiere de la cuarta temporada de la exitosa serie, lució con una increíble cabellera rubia, uniéndose a la tendencia vanilla almond blonde.

El evento se llevó a cabo en Brooklyn, Nueva York, al que asistió usando un vestido blanco de Louis Vuitton strapless con una tela negra que cubría el escote además de una abertura hasta el muslo. Aunque no fue la única en lucir una transformación ya que el elenco Natalia Dyer, llegó a la alfombra roja con la cabellera en tono más oscuro y vistiendo un vestido negro de plumas de Saint Laurent.

La actriz compartió en Instagram cómo lució en el evento, en el que fue acompañada por su novio Jake Bongiovi. “Cuarta Temporada”, escribió en la descripción de la publicación que acumula más de 2 millones 899 mil reacciones en la plataforma.

Aunque la joven actriz tiene 18 años, ha sido nuevamente señalada de lucir mayor, incluso le agregaron hasta 20 años a su edad. Hubo quienes la defendieron a toda costa por usar vestidos más sofisticados y no prendas más juveniles.

Maybe she just likes to dress more modestly and classy than most girls that age. If she was showing more skin would you still say she looks like she's 40? Her hair style is a trend for girls that age so you can't even say it's that.

— Tabbycat_meowww (@Tabbycat_meowww) May 16, 2022