Miguel Ángel de ‘La Academia’ así vive actualmente

Después de que Miguel Ángel Rodríguez Chapital participara en la primera generación de ‘La Academia’, el cantante confesó que su arrogancia y soberbia lo llevaron a terminar con su carrera artística, la cual se veía prometedora al ser uno de los finalistas del reality show y su gran desempeño.

Miguel Ángel grabó cuatro materiales discográficos con covers bajo el sello Sony BMG, además ofreció un concierto el 10 de mayo de 2004 en su natal Puebla, finalmente participó en el ‘Desafío de Estrellas I Y II’, donde incluso lanzó al mercado un CD+DVD.

Tras no conseguir ofertas de trabajo su carrera se vio truncada y para lograr subsistir comenzó el comercio ambulante vendiendo celulares.

“Empecé a vender celulares. Aprendí a ganarme la vida de otras maneras. A mí no me da pena vender taquitos de carne asada y reparar equipos de cómputo. Yo prefiero que me digan, ‘¿qué no deja la cantada’; a decir: ‘Amor, no tengo para la leche”, relató.