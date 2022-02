Érika Buenfil reacciona al coqueteo de su hijo a ‘La Bebeshita’

En recientes declaraciones de Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita’, dio a conocer que Nicolás de Jesús, el hijo de la actriz Érika Buenfil le ha estado coqueteando y aunque ella ha mantenido relación con hombres mucho más jóvenes que ella, confesó que es todavía muy chico para ella.

Fue para las cámaras de ‘Venga la alegría’ donde ‘La Bebeshita’ que Nicolás comenzó a contactarla por medio de las redes sociales y que le dijo que es su fanático, incluso la ha invitado a salir, pero ella le dice que cuando tenga 18 años.

“Pregúntale a tu mamá a ver qué opina de esta situación. Cómo te fijas en ‘La Bebeshita’ que ya no está tan ‘Bebeshita’. Nunca lo he visto, es muy pequeño, qué va a decir mi suegra, mi futura suegra. Es muy guapo, está muy alto, le llevaría 10 años, no más, como 13 años”, respondió.

¿Pero qué opina Érika Buenfil al respecto?

La actriz confesó que es cosa de adolescentes y no sabe exactamente qué es lo que le escribió Nicolás a ‘La Bebeshita’ incluso le mandó un beso a la ex integrante de ‘Enamorándonos’ y aclaró que todavía no es suegra de nadie con un tono burlón.

¿Érika Buenfil podría ser la nueva suegra de La Bebeshita? 😱❤️

