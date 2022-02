Publican adelanto del regreso de las Kardashian-Jenner a la televisión

Una de las familias más polémicas de la televisión sin duda alguna es el clan Kardashian-Jenner, quienes después de 20 temporadas y 14 años al aire con el show televisivo ‘Keep up with the Kardashian’, han decidido regresar pero para otra plataforma.

Originalmente el reality show ‘Keep up with the Kardashian’, fue transmitido por la cadena E! y ahora Khoutney, Khloé, Kim, Kendall, Kylie y Kris regresan para Hulu con un nuevo nombre más corto al programa anterior y quedando solamente como ‘The Kardashians’.

“Romper todas las expectativas. #TheKardashians se estrena el 14 de abril en @hulu y próximamente en Disney+ a nivel internacional y Star+ en América Latina”, se puede leer en la publicación con el nuevo adelanto donde vemos más guapa que nunca a Khloé y el avanzado embarazo de Kylie.

Ve el adelanto del regreso de las Kardashian-Jenner

Desde el pasado 31 de diciembre las Kardashian presentaron este nuevo show.

En esta nueva etapa en la familia Kardashian-Jenner podrían abordarse la infidelidad que vivió

Además del embarazo de Kylie Jenner.

Y las relaciones amorosas de Kim Kardashian y Kourtney.

‘Keeping Up with The Kardashian’ terminará en 2021