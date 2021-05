Mesera se vuelve viral al desconocer a Adam Sandler

La historia de esta mesera se ha viralizado en redes sociales debido a que casi le toca atender al famoso actor Adam Sandler , sin embargo, lo desconoció y lo trató como cualquier otro comensal.

Fue a través de su cuenta de TikTok la usuaria identificada como Dayanna Rodas, publicó el vídeo captado por cámaras de seguridad de la sucursal IHOP del momento exacto en el que Adam se acerca para preguntar cuánto tiempo debe esperar para ser atendido.

La mesera le respondió que el tiempo de espera es de 30 minutos, por lo que el actor de 54 años decidió retirarse del establecimiento. En la descripción del clip la joven explica que se sintió avergonzada porque no se dio cuenta que era Adam Sandler.

“No me di cuenta que era Adam Sandler y le dije que tenía que esperar 30 minutos y él por supuesto que se fue porque no iba a esperar ese tiempo”, se puede leer en la leyenda del clip y lo acompañó con un “por favor, regresa” en su clip de TikTok el cual se convirtió en tendencia en las redes sociales.

El vídeo acumula miles de reproducciones y reacciones en redes sociales, aunque entre los comentarios que recibió la joven mesera fueron de aplausos por cumplir con su trabajo y no darle preferencia solamente por ser actor.

Aunque la joven solamente quiso compartir cómo se sintió al no reconocer a una estrella de Hollywood, en otro vídeo que compartió sobre su historia aseguró que no pensó que se viralizaría y colgó una captura de pantalla del portal The Daily Dot en el que están de acuerdo con el trato que le dio a la estrella.

Por otro lado, algunos seguidores del actor aseguran que Adam Sandler es muy humilde y cercano con los fans, quienes han tenido la experiencia de poder convivir con él aseguran que es muy agradable, pero la pregunta aquí sería ¿Adam esperaba un trato diferente? o ¿qué hubieras hecho tu?

