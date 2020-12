Mauricio Mancera perdió la vista por jugar tenis

Mauricio Mancera es uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana y recientemente apareció nuevamente en ‘Hoy’, para relatar cómo fue que un día perdió la vista.

A través de una de las últimas entrevistas de Magda Rodríguez a famosos, el conductor confirmó que cuando tenía 8 años, perdió la vista a causa de un ‘raquetazo’.

“Una niña no encontró su raqueta y llevó la de su papá, el entrenador le dijo: ‘ponte a abanicar la raqueta para que te acostumbres al peso’, abanicando la raqueta no la controla, se le va y me pega”, declaró el conductor.