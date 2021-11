Matan a tiros al rapero Young Dolph

El rapero Adolph Robert Thornton, Jr., mejor conocido como Young Dolph, fue asesinado a tiros este miércoles en la tarde en una panadería de la ciudad de Memphis, la cual se ubica en Tennessee, en Estados Unidos.

Los primeros reportes policiales recogieron el testimonio del propietario del negocio, Maurice Hill, detallando que el músico estadounidense de 36 años, entró al establecimiento a comprar galletas, cuando un sujeto se le acercó para dispararle.

Adolph Robert era reconocido y apreciado por la comunidad de Memphis, su ciudad natal, por las labores que realizaba, al apoyar y participar en actividades que favorecían a la población menos favorecida.

Después de que se dio a conocer la noticia de su repentina muerte, varias personalidades y colegas del rapero, han externado sus condolencias por medio de sus respectivas redes sociales.

R. I.P. to my friend Dolph this broke my heart

I am sooo sick rn I am in disbelief! Praying for his family and friends ! Rest In Peace to my friend a true legend dolph 🙏🏾

— TINA SNOW (@theestallion) November 17, 2021