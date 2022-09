Martha Julia habla de su reconciliación con Gabriel Soto

Desde que Irina Bárbara y Gabriel Soto cancelaron por segunda ocasión su boda, las especulaciones han rodeado a la pareja, incluso surgió un rumor en el que hasta Martha Julia está envuelta, todo comenzo desde que coincidieron en la telenovela ‘La Madrastra’, donde aseguran que hubo una reconciliación.

Sin embargo, ha sido la misma actriz quien puso fin a los rumores sobre esta posible reconciliación con Gabriel Soto.

Fue en una reciente entrevista para el programa ‘Hoy’, donde la actriz se dijo sorprendida y que todo es una mentira, ya que la única relación que mantiene con su ex es solamente profesional.

“¡Ay!, ¿pues cuántas cosas no están saliendo a diario? Ya déjenlo, pobrecito. La verdad, sin comentarios, no quiero decir nada porque se presta a ese tipo cosas, perdón, sin comentarios, nada que ver”, expresó ante los cuestionamientos de la prensa, además lamentó que se le siga relacionando con su ex pareja sobre todo después de más de 10 años.