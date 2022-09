Así reaccionó Magaly Chávez a la golpiza que recibió Alfredo Adame

Después de la golpiza que recibió el actor la cual le dejó cuatro fracturas en el rostro, el pasado 28 de septiembre, usuarios en redes sociales reaccionaron de diversas maneras, preocupando a sus más fieles seguidores.

Durante el mismo día del incidente siguieron viralizándose imágenes del conductor, quien ha mantenido al tanto al público de lo que le sucedió, por su parte, Magaly Chávez, su ex prometida, compartió que tendría una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Aunque en esta entrevista no opinó sobre lo ocurrido a Adame, en la noche habló al respecto, a través de sus historias breves de Instagram, durante una dinámica de preguntas y respuestas, cuando alguien la cuestionó “¿Te dio gusto lo que pasó hoy con Adame? lo golpearon” y respondió incrédula.

“¿Perdón? ¿Es en serio esta pregunta? Yo nunca me pondría feliz por la desgracia de alguien más, sea quien sea, jamás en la vida, creo que eso es lo que necesita este mundo, ser un poco más empáticos y poder tener el lugar de la otra persona. Creeme que eso no se lo deseo a nadie, por supuesto que no, esta es una pregunta donde digo ‘rotundamente no’, jamás me alegraría o me daría gusto lo que pasó, sea quien sea, no estoy hablando nada más de él, sea quien sea”.