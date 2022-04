Tras rumores de una supuesta ruptura, Martha Higareda comparte romántico mensaje a Lewis Howes

Después de que Yanet García expusiera en redes sociales que supuestamente Lewis Howes le había puesto el cuerno con Martha Higareda, la actriz no tardó en negar estas acusaciones en contra de su actual pareja, asegurando que lo conoció soltero.

Finalmente, entre tantos dimes y diretes, Martha le mandó un especial mensaje a Lewis por su cumpleaños, dejando de lado lo dicho por Yanet, sin embargo, hace una semana, el influencer despertó rumores sobre una posible ruptura amorosa al abordar en su podcast que el amor no es suficiente en una relación.

“Lo que he aprendido es que el amor no es suficiente para que una relación sea sana y comprometida y que a largo plazo funcione plenamente. Creo que toda nuestra vida nos ha dicho que el amor es todo lo que necesitas y eso es algo que para mí no es cierto”, señaló Lewis, en su cuenta de Instagram.