Martha Higareda presume los resultados del gimnasio con foto en b i k i n i

La actriz mexicana ha compartido con sus más fieles seguidores el proceso que ha vivido para llevar una vida más saludable y en constantes videos explica que aunque no le gusta entrenar en el gimnasio ha encontrado varios beneficios en su cuerpo.

A través de su cuenta verificada de Instagram, Martha Higareda compartió una fotografía donde aparece usando un bikini y presume los resultados de su nuevo estilo de vida.

“Aquí pasando a saludarlos. Ustedes saben que el gimnasio no es mi fuerte pero quiero llevar mas lejos al cuerpo en el que habita mi alma, para que me dure mas años. Lo que nació de una inseguridad de ser muy flaquita me está llevando a encontrar la seguridad que da la disciplina 🙂 ánimo a todas las que como yo sienten un pesar por hacer ejercicio. Vamos adelante comunidad”, compartió en la descripción del clip.

En otra reflexión Martha les preguntó a sus seguidores por qué hacen ejercicio o por qué no lo hacen y posteriormente compartió las razones por las que se ha sentido más motivada en cuidar su cuerpo.

“Yo antes hacía muy poco ejercicio, más bien, bailaba, pero me chocaba ir al gimnasio, me metía a cursos y clases intensivas que me dejaban, después de tres días, exhausta y sin motivación. Pero por otro lado, disfruto tanto estar con mi pareja, mi familia y mis amigos y mi trabajo, que cuando escuché de una señora de 92 años que estaba viajando como yo por Europa, que la clave para la longevidad es tu actitud en la vida y hacer ejercicio, me motivé”, señaló.