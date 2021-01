Marimar Vega y Horacio Pancheri confirman su ruptura

La semana pasada trascendió el rumor sobre la posible ruptura entre Marimar Vega y Horacio Pancheri. Sin embargo, fue hasta este miércoles que la actriz decidió romper el silencio y confirmar la noticia a través de su cuenta de Instagram.

En su publicación explicó que fue ella quién tomó la decisión de romper su relación con el actor.

Marimar decidió mandar ese mensaje por rumores de una supuesta infidelidad. En las especulaciones de una revista de espectáculos, señalaban que Gala Montes, la compañera de Horacio en la telenovela ‘La mexicana y el güero’ habría sido la tercera en discordia.

Sin embargo, el mismo actor decidió “re confirmar” su ruptura, pero señaló que no hubo otra mujer y pidió respeto por lo que atraviesan tanto Marimar como él.

“Re confirmo mi separación con Marimar y solo aclarar que no fue por otra mujer como andan diciendo por ahí… dejen de inventar cosas que no son y meter gente en el medio. Nuestra separación fue por temas personales y no entraré en detalles. Les pido respeten este momento difícil”, se puede leer en la descripción del vídeo que colgó en la plataforma.