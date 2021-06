Mariana Echeverría enamora a sus seguidores con cuerpazo

Mariana Echeverría ha destacado desde hace mucho tiempo por su carisma y belleza en la televisión mexicana, y recientemente ha tenido una gran participación en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, donde ha resaltado con su manera de moverse.

Aunque todo parece bien, a la conductora le han llegado mensajes respecto a su cuerpo, ya que aparentemente a ojos de algunas detractoras, no ha bajado de peso.

“Quería subir esta foto porque recibo algunos mensajes de que si estoy gorda, que como no he bajado de peso con baile, que si estoy ancha y me da tristeza que sean mujer las que me ponen estos comentarios”, se lee al inicio de su mensaje que ha sido leído por sus miles de seguidores en Instagram.

Sin embargo, lejos de afectarle estos comentarios sobre su figura, ella afirmó que se siente mejor que nunca y completamente feliz de estar participando en este proyecto.

“Pero saben que YO me siento feliz, yo me siento plena, yo me siento guerrera, y me siento muy satisfecha con lo que he trabajado, más allá de si baje de peso o no, ME SIENTO MUY MUY FELIZ logrando cosas que nunca creí imaginar así gracias a todos por sus mensajes de apoyo a los que me han seguido a lo largo de este reality. Vamos a la final ¡Vivan los cuerpos perfectamente imperfectos!!!”, finalizó el mensaje que recibió el apoyo de sus seguidores.