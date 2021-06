Aparentemente continúa el enfrentamiento entre Lupillo Rivera y Christian Nodal, quien criticó el nuevo tatuaje del ‘Toro del corrido’, el cual tapa el rostro que se hizo de Belinda.

Nodal criticó el tatuaje del cantante y por supuesto, resaltando que espera que Rivera, esté feliz y mientras tanto, el se encuentra feliz de tatuarse el cuerpo con las iniciales de su prometida y más.

“Pues cada quien hace lo que quiera con su ‘puerco’, o con su cuerpo, y pues a mi me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz, y espero que el señor esté feliz”, declaró hace unos días.