‘Canelo’ recibió la estafeta de Julio César Chávez en su última pelea

Este fin de semana se llevó acabo la última pelea de Julio César Chávez, quien subió al cuadrilátero como uno de los grandes, para enfrentar a Héctor ‘Macho’ Camacho Jr., y definir quien era el mejor arriba del ring.

Sin embargo, pese al entusiasmo de Julio César Chávez, su rival no tiró muchos golpes porque aparentemente no quería hacer daño a una de las leyendas más grandes del boxeo.

En la pelea estuvieron amigos, familia y seguidores de Chávez, pero quien se robó reflectores fue Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien estuvo apoyando a Chávez y a su hermano, y durante el final del tercer round, aceptó la invitación de Julio para acompañarlo en el último round.

Cabe resaltar que los hijos de Chávez también pelearon la misma noche que su padre, sin embargo, para el público quedaron a deber mucho.

Por lo que ver a Julio abrazar a ‘Canelo’ para muchos seguidores del boxeo, fue el momento en el que le pasa la estafeta como el mejor boxeador del momento.

Aquí están los mejores memes de la pelea:

Papa Chavez looking at his son embarassing performance #TributeToTheKings pic.twitter.com/1gHbvP6wQ7

— 𝕽𝖆𝖎𝖓𝖒𝖆𝖐𝖊𝖗❂ (@Eaglesmesh) June 20, 2021