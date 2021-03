Mánager de Rafael Amaya niega estado psicótico del actor y Julio César Chávez reacciona

Después de que se viralizara el vídeo de Rafael Amaya en supuesto estado psicótico, la representante del actor negó por completo lo difundido en la revista TVNotas y además dio a conocer que están inconformes con los detalles que ha dado Julio César Chávez sobre su proceso de rehabilitación.

De acuerdo a Karen Guedimin, mánager de Amaya, lo difundido por la publicación mexicana es falsa, y que el actor sólo quería abordar un servicio de transporte privado. En entrevista con el programa ‘Suelta la sopa’ explicó que Rafael está enojado con la publicación y aunque quiere contar su verdad aún no se siente listo.

“En algún momento él dijo voy a hablar, pero me dijo, yo ahorita no estoy en condiciones de hablar porque yo lo que quiero hablar son puras cosas bonitas y todo lo que voy a hacer y no estar hablando de mi tema de rehabilitación, que para mí es un proceso que no es algo que sea fácil de hablar. Entonces me dijo ‘cuando yo quiera voy a hablar, yo voy a hablar de algo que ya voy a empezar a hacer’”.