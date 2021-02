Mamá de Christian Nodal cambia radicalmente de look

La joven madre del cantante del momento sorprendió a todos los usuarios de Instagram al aparecer un radical cambio de look.

Silvia Cristina Nodal se ha caracterizado por innovar y esta ocasión decidió cambiar su apariencia totalmente cortando su larga cabellera y cambiándolo a un tono platinado.

Fue a través de sus historias breves que Cristy Nodal compartió un clip donde muestra este fresco look que la hace ver más joven. Peinándolo hacia atrás y con lentes oscuros la mamá de Christian causó controversia en la plataforma.

Sin embargo, decidió mandar un reflexivo mensaje a quienes la criticaron por este corte de pelo. Y es que ha pasado por problemas de salud, en diciembre tuvo COVID-19, pero algunos usuarios indican que estaría luchando contra cáncer y este mensaje creó más especulaciones al respecto.

“Es triste ver cuánta gente juzga por juzgar, he recibido críticas buenas, malas, hasta homofóbicas, porque suponen que es un cambio de look lo mío es una lucha donde agradezco a Dios que me da fuerza para seguir luchando día con día con alegría y amor gracias a Dios mi autoestima es grande. Solo pienso en las personas que no lo son, en cuanto las pueden llegar afectar, tal vez llegue a quedar sin ni in solo cabello, tal vez no”, se puede leer en otra historia que colgó defendiéndose de los haters.