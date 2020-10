Maestra descubre abuso a una de sus alumnas en clase virtual

La nueva normalidad que vivimos por la pandemia a causa del coronavirus nos ha llevado a una vida virtual que está dejando a la luz muchas realidades que en otro momento no hubieran sido posible hacer virales.

Hemos sido testigos desde abusos por parte de maestros al dar sus clases a los alumnos hasta lo que sucedió en Chicago, Estados Unidos, cuando una maestra se percató del abuso sexual que sufría una de sus alumnas durante su clase virtual.

Fue cuando se encontraba dando clases a su gripo de primer grado cuando junto con sus demás alumnos fue testigo del abuso de un joven de 18 años quien no se dio cuenta de que la cámara estaba encendida.

Inmediatamente la profesora le pidió a sus alumnos que se desconectaran de la sesión mientras que los menores se preguntaban qué ocurría, al mismo tiempo llamó a la policía para dar aviso del hecho.

Catrell Walls, 18, is charged for sexually assaulting a 7yo girl during remote learning Thursday. Walls is charged with a felony count of predatory criminal sexual assault of a victim under 13, Chicago police said. https://t.co/bJ6uAJacDo pic.twitter.com/ELPKzAYjLB

— Tia A. Ewing (@TIA_EWING) October 17, 2020