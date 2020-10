Confirman reboot de ‘Los Locos Addams’ que podría estar bajo la dirección de Tim Burton

La Familia Addams comenzó con una serie en los años 60’s y desde entonces ha contado con diferentes producciones cinematográficas, la más recientes es una película animada estrenada en 2019, ahora regresa en su versión original.

Recientemente el portal Deadline confirmó que ‘Los Locos Addams’ regresarán a la televisión con una serie bajo la dirección y producción de Tim Burton y usuarios en las redes sociales no han dejado de reaccionar al respecto.

De acuerdo a Deadline Burton Alfred Gogh se habría unido a Milles Millar, quienes son los responsables ‘Smallville’, el adelanto que se reveló fue la gestación de llevar a la pantalla chica a ‘Los Locos Addams’.

In what would mark his first major live-action TV series, Tim Burton is setting his sights on The Addams Family https://t.co/v3RVbF1QJj — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 22, 2020

Tim Burton sería el productor ejecutivo así como el director de todos los capítulos, además la serie está bajo el respaldo de MGM TV, mismos que mantienen una conversación para que sea a través de Netflix la distribución de la serie.

Así es como han reaccionado en las redes sociales a la noticia sobre la posible participación de Tim Burton en este nuevo proyecto, por supuesto proponiendo a Johnny Depp en el papel de Gomez Addams.

Since Tim Burton is in talks to develop the live-action of 'Addams Family' I'd love to see Johnny as Gomez and Eva Green as Morticia. 🖤🖤#JohnnyDepp #EvaGreen pic.twitter.com/VWkSUb81It — Johnny Depp Love (@JohnnyDeppLoveo) October 22, 2020