Lolita Ayala preocupa, al aparecer con un tanque de oxígeno

Lolita Ayala se viralizó este fin de semana luego de aparecer en redes portando un tanque de oxígeno y con dificultad para caminar, hecho que de inmediato desató todo tipo de teorías sobre su salud.

Luego de darse a conocer la grabación que por supuesto conmocionó a sus seguidores, la comunicadora utilizó su cuenta de Twitter para aclarar cualquier rumor.

“Agradezco mucho a [email protected] ustedes su preocupación, pues recientes publicaciones sobre mi salud. Como lo he externado en varias entrevistas, hace unos meses tuve una caída y me fracturé la articulación del fémur con la cadera y continúo en rehabilitación”, se lee en parte del hilo donde la ex conductora explicó que sucede con su salud.