Lola Cortés reacciona a sus polémicas con Jolette y Paco de Miguel

Una de las famosas que causa más polémica por sus fuertes críticas ha sido Lola Cortés, razón por la que se le ha nombrado como la ‘Jueza de Hierro’.

Después de su regreso a ‘La Academia’, la actriz y cantante decidió relajarse y subir al volante del ‘Escorpión Dorado‘, quien logró entrevistarla de la mejor manera, con su estilo único que lo caracteriza y trajo a la conversación varias polémicas que ha vivido Lola.

La primera de ellas y la más reciente fue sobre el escándalo que se creó por su reacción a la comedia de Paco de Miguel y al respecto Lolita explicó que no lo conoce actualmente.

“Tienes toda la razón yo no lo conozco y digo en presente, no lo conozco, porque nunca nos han presentado, no conozco su trabajo, lo poco que vi fue la vergüenza que hizo en el foro, porque además, déjame te digo, para toda la gente que piensa que es simpático y chistoso el señor, que me pareció verdaderamente, y ni siquiera desagradable, o deleznable, no existió, no logró nada en mi”, expresó Lolita.