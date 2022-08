Britney Spears cierra su Instagram y publica foto sin top en Twitter

La cantante desapareció de Instagram después de lanzar “Hold Me Closer”, su canción con Elton John y tras confesar que se sentía abrumada.

Sus más fieles seguidores comenzaron a mostrar su preocupación por la decisión de Britney, aunque no sería la primera vez que lo hace, ya que desde que se liberó de la tutela de su padre han sido cuatro ocasiones en las que la ‘Princesa del pop’.

Después de eliminar su cuenta de Instagram, Britney Spears compartió varios tuits donde compartió su emoción por el estreno del tema tras varios años de ausencia musical.

“Okie dokie… es mi primera canción en 6 años!!!! Es bastante genial que esté cantando con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo… @eltonofficial!!!! Estoy un poco abrumada ¡es un gran paso para mí! Estoy meditando más y aprendiendo que mi espacio es valioso y precioso!!!”

Okie dokie … my first song in 6 years 🎶 !!!! It’s pretty damn cool that I’m singing with one of

the most classic men of our time … @eltonofficial 🚀!!!! I’m kinda overwhelmed… it’s a big deal to me !!! I’m meditating more 🧘🏼‍♀️ and learning my space is valuable and precious !!! — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 25, 2022

Además agregó en otro tuit que está apostando por la felicidad y dejar atrás la amargura, agregó que para lograr esto está aprendiendo y dispuesta al perdón a si misma y quienes le hicieron daño.

“Estoy aprendiendo que todos los días es una pizarra limpia para tratar de ser una mejor persona y hacer lo que me hace feliz… sí, hoy elijo la felicidad. Todos los días me digo a mí mismo que deje ir la amargura herida y trate de perdonarme a mí mismo y a los demás por lo que puede haber sido doloroso”

I’m learning everyday is a clean slate to try and be a better person and do what makes me happy … yes I choose happiness today. I tell myself every day to let go of the hurt bitterness and try to forgive myself and others to what may have been hurtful. — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 25, 2022

Posteriormente colgó un video donde compartió que el tema se ha convertido en el tema número uno en cuatro países y por esa razón decidió celebrar por la felicidad que sentía ya que se ha convertido en el mejor día de su vida y lo hizo con atrevidas imágenes.

En la primera aparece presumiendo su figura en topless.

YT después colgó otro clip en el que presume su figura en un traje de baño rojo.

BEST DAY EVER 🌹 !!! pic.twitter.com/IIlcaF5VXl — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 27, 2022

¡Guapaaa!

In the past two weeks I've said that's it … I have got to get in shape considering my boyfriend's body is hotter than hot 🔥🔥🔥 !!!! I was like SHIT where the hell am I supposed to start 😂🤣🤭 … so I run a lot and try to eat clean and be mindful with my food unless I cheat pic.twitter.com/c1paXPpEuO — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) April 28, 2021

