Actor de ‘Mean Girls’ enseña de más, al compartir íntima foto

Jonathan Bennet, mejor conocido como ‘Aaron Samuel’ ha viralizado su nombre, luego de compartir una imagen en su cuenta oficial de Instagram.

El actor aparece tomando un café, a la orilla de una hermosa alberca, al inicio parece no haber nada malo con esa imagen, pero al ver cada detalle de la imagen, se puede ver que en la taza se refleja su parte íntima.

View this post on Instagram

Aunque no saben si fue por error, sin duda, la fotografía ha dado la vuelta, ya que por algunos minutos, pudo burlar la censura de Instagram.

Tras esto, la imagen fue borrada, pero algunos seguidores han comenzado a compartir la imagen en distintas plataformas, recordando que ‘Aaron Samuel’ sigue siendo un sueño para muchos y muchas.

“Oh I wonder why Jonathan Bennett’s trend-“ pic.twitter.com/NX0NRJoJWR

Las reacciones en las redes no han parado y por supuesto, han tomado con el mejor humor este pequeño descuido de Jonathan.

My thoughts on the Aaron Samuels / Jonathan Bennett discourse pic.twitter.com/XSwgrxtq85

— Cameron Klein (@camruhn) February 23, 2021