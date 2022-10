Livia Brito niega agr3sión a paparazzi

Han pasado dos años desde que la atriz cubana está envuelta en el escándalo y mantiene una actitud prepotente ante la prensa.

En un reciente encuentro con los medios, Livia Brito dio de qué hablar con sus declaraciones, pues primero negó la agresión al paparazzi que su novio golpeo en el rostro, además aseguró que ese caso ya lo ganaron de manera penal, recalcando que era una imagen suya.

Por otro lado, Livia Brito usó un tono sarcástico cuando se refirió a la prensa, asegurando que los reporteros prometieron no volver a entrevistarla y ellos seguían buscándola para que de sus declaraciones, la mayoría a los escándalos que ha protagonizado.

“Yo nunca los he tratado mal, cuando a mi me roban la imagen o se la roban a cualquier artista es lucro, porque a veces ustedes hacen preguntas que no corresponden o que yo no quiero contestar”, señaló la actriz cubana, en la plataforma usuarios han manifestado sus opiniones pidiendo que dejen de darle cámaras a Livia.