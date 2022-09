Livia Brito reitera a la prensa que nadie puede usar su imagen sin su consentimiento

La actriz cubana continúa dando de qué hablar, después de los escándalos en lo que se ha visto envuelta por sus problemas legales con los medios de comunicación.

Recientemente, Livia Brito visitó al Juzgado de lo Civil para el desahogo de pruebas por su denuncia en contra de una revista de espectáculos y aunque no quiso dar detalles a su llegada, cuando salió del recinto leyó un fragmento del resultado de su denuncia.

Los comentarios en redes sociales se le fueron encima y criticaron a la actriz de origen cubano.

“Bajale a tu ego y a tu soberbia.. falta de humildad”, “Que ridícula entonces para que es artista en mexico que ya no trabaje entonces y se vaya a otro país ! Al final cubana”, “Ojalá se pusieran de acuerdo todos los medios y la ignoren universalmente… ni una nota, no un reportaje, ni una entrevista… a ver si no anda rogando después por atención por qué ya no representa ventas”, son los comentarios que se pueden leer en la sección de comentarios de la publicación.