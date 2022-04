Lis Vega luce irreconocible en su regreso a México

La actriz de 44 años está de regreso a México y además de anunciarlo a través de sus redes sociales, fue abordada por la prensa quienes la cuestionaron sobre sus nuevos proyectos que prepara en nuestro país y aseguró que vienen muchas sorpresas.

Entre estas sorpresas está su regreso a la pantalla chica en un reality show y una telenovela, además Lis Vega habló sobre su cuenta de OnlyFans, plataforma que le ayudó a solventar sus gastos durante la pandemia para obtener la residencia en Estados Unidos.

Por otro lado, fue cuestionada sobre las cirugías que se ha realizado y aseguró que es un tema muy trillado, pero defendió los retoques que se ha realizado asegurando que le gusta lo que ve en el espejo y es por eso que continúa.

“Al final es mi cuerpo a nadie le afecta que yo me haga y no me haga, cada quien, la gente que te admira va a ser por lo que haces” y agregó “es mi decisión, me gusta que lo vuelvo a hacer cada ocho meses por encima de mis papás, de mis amigos, que me dicen estás muy exagerada, a mi me gusta lo que veo en el espejo”.